Ежегодный конкурс красоты прошел в Волоколамске
В Центре культуры и творчества «Родники» прошел финал конкурса «Волоколамочка-2025». В борьбу за почетное звание вступили семь очаровательных представительниц Волоколамского округа, которые продемонстрировали не только внешнюю привлекательность, но и смекалку, эрудицию и творческие способности.
С напутственными словами и пожеланиями удачи к участницам обратилась заместитель главы Волоколамского округа Марина Марнова. Она отметила высокий уровень выполнения конкурсных заданий всеми девушками.
По итогам жюри присвоило каждой участнице отдельный титул.
«Мисс Оригинальность» стала Валерия Брюкина, «Мисс Очарование» — София Дятлова, «Мисс Грация» — Дарья Русакова, «Мисс Артистичность» — Маргарита Тимченко, «Мисс Элегантность» — Екатерина Кислякова, а «Мисс Интеллект» и обладательница специального приза «Мисс зрительских симпатий» — Ольга Кузнецова.
Главной же победительницей конкурса и обладательницей короны стала Виктория Губанова. В этом году она окончила 9-й класс Гимназии № 1 города Волоколамска.