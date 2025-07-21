Ежегодный конкурс красоты прошел в Волоколамске

В Центре культуры и творчества «Родники» прошел финал конкурса «Волоколамочка-2025». В борьбу за почетное звание вступили семь очаровательных представительниц Волоколамского округа, которые продемонстрировали не только внешнюю привлекательность, но и смекалку, эрудицию и творческие способности.