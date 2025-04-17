Ежегодный конкурс красоты и талантов среди студентов прошел в Красногорске

В ДК «Подмосковье» состоялся ежегодный конкурс интеллекта, красоты и таланта среди студентов Московского областного филиала РАНХиГС. Мероприятие собрало не только участников, но и преподавателей, студентов и многочисленных гостей, пришедших поддержать конкурсантов и насладиться ярким шоу.

За титул Мистера и Мисс 2025 боролись 14 студентов — шесть юношей и восемь девушек. Участники демонстрировали свои таланты, харизму и интеллект в нескольких этапах: дефиле, творческих выступлениях и интеллектуальных заданиях. Конкурс превратился в настоящий праздник, покорив сердца зрителей и жюри.

По итогам напряженной борьбы звания победителей завоевали студенты факультета государственного управления и права: Илья Блохин стал Мистером Московский областной филиал — 2025, а Ксения Зартдинова удостоилась титула Мисс Московский областной филиал — 2025. Ув3еренность, обаяние и творческий подход ребят впечатлили как экспертов, так и зрителей.

Кроме того, были вручены вице-титулы, награды за зрительские симпатии и победы в специальных номинациях. Конкурс стал не только площадкой для самовыражения участников, но и важным событием в жизни академии, способствующим укреплению дружеских связей и созданию теплой атмосферы среди студентов.