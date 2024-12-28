Ежегодный кадетский бал провели для учащихся школы «Лига первых» в Химках

В городском округе Химки в пятый раз проходит ежегодный кадетский бал для воспитанников школы «Лига первых». Ученики подвели итоги проделанной работы за год и отметили предстоящие праздники.

К торжественному вечеру учащиеся школы «Лига первых» городского округа Химки готовились долго: они изучали классический танец и искали бальные наряды.

«Дети сегодня выглядят просто великолепно! Как элегантны девушки, как подтянуты мужчины. Очень приятно посмотреть и на их образы, на их стать», — поделилась директор школы «Лига первых» в Химках Мариана Полякова.

Ребята приняли участие в тематических конкурсах и других активностях. В конце вечера присутствующих ждал новогодний подарок — сертификат на повышение оценки по любому предмету.

Танцевальный вечер напомнил собравшимся о важных исторических традициях.