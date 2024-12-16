Ежегодный кадетский бал прошел в Истре

Традиционное мероприятие состоялось в Павловском доме культуры. Участниками бала стали кадеты из Глебовской школы, ученики образовательных учреждений муниципалитета и гости из кадетского корпуса Следственного комитета России.

Красивая традиция кадетских балов возникла в России еще во времена Петра Первого. Офицеры отмечали таким образом военные победы. Теперь эстафету приняли ученики кадетских классов, которых обучают не только военному делу, но и светским манерам.

Праздник собрал около 500 молодых людей, которые показывали свое умение танцевать полонез, вальс, польку и многое другое. Программа бала включала в себя 20 танцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.