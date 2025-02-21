Ежегодный хоккейный турнир пройдет 23 февраля в Черноголовке

Традиционный ежегодный хоккейный турнир, посвященный Дню защитника Отечества, пройдет 23 февраля в 12:00. Организаторы мероприятия обещают спортивную атмосферу, наполненную азартом, энергией и духом соперничества.
Особенностью турнира является формирование команд: участники будут распределены случайным образом с помощью «слепого» жребия. Таким образом, в каждой команде окажутся игроки разного уровня подготовки.
Соревнования пройдут на открытой хоккейной площадке, расположенной на проезде Строителей. Сбор участников запланирован за час до начала игр — в 11:00. Это время будет использовано проведения жеребьевки и разминки.
Для участия необходимо иметь минимальный набор экипировки — коньки и клюшку. Также желательно взять с собой два хоккейных свитера черного и белого цвета, чтобы команды можно было легко различить на льду.
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