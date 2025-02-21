Ежегодный хоккейный турнир пройдет 23 февраля в Черноголовке

Особенностью турнира является формирование команд: участники будут распределены случайным образом с помощью «слепого» жребия. Таким образом, в каждой команде окажутся игроки разного уровня подготовки.

Соревнования пройдут на открытой хоккейной площадке, расположенной на проезде Строителей. Сбор участников запланирован за час до начала игр — в 11:00. Это время будет использовано проведения жеребьевки и разминки.

Для участия необходимо иметь минимальный набор экипировки — коньки и клюшку. Также желательно взять с собой два хоккейных свитера черного и белого цвета, чтобы команды можно было легко различить на льду.