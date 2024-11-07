Ежегодный форум приемных семей провели в Подмосковье

Более 350 человек приняли участие в форуме приемных семей Подмосковья в этом году. В министерстве социального развития сообщили, что среди участников были родители детей-инвалидов, кандидаты в приемные родители и специалисты органов опеки.

«Наш регион входит в пятерку лучших, где дети-сироты воспитываются именно в семьях. Перед нами серьезный вызов: мы не только идем по пути приоритетного устройства детей в семью, то есть усыновления, но и заботимся о тех ребятах, которые вынуждены покинуть родную семью на какое-то время. Мы уходим от системы госучреждений», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

На форуме обсудили важные темы, связанные с воспитанием детей и получением помощи. Приемные родители поделились своим опытом с теми, кто только планирует пойти по этому пути. Модератором мероприятия стала кандидат социологических наук Майя Русакова, а гостьей — артистка России и приемная мама двоих детей Маргарита Суханкина.

Лучшие приемные семьи Московской области и специалистов, принимающих активное участие в оказании им помощи, наградили. На форуме также назвали победителей конкурса «Приемная семья Подмосковья».

В рамках мероприятия провели выставку-квест, мастер-классы, интерактивные занятия и экспресс-диагностику с психологом.