Ежегодный фестиваль креативных детских колясок прошел в Химках

В Химках в сквере «Юбилейный» прошел традиционный «Парад колясок». В мероприятии приняли участие более 120 человек.

Победителями «Парада колясок» стали три проекта — «Цветочная композиция», «Солнечное поле» и «Летающая тарелка». Их авторы получили в подарок трансформируемые беговелы. Вторые места достались коляскам «Сани Деда Мороза», «Химкинский цирк» и «Гуси-лебеди», за что юные участники награждены трехколесными самокатами. Бронзовые медали ушли владельцам проектов «Композиция растений», «Космический корабль» и «Поле ромашек», которые получили игровые шатры.

Также автору коляски «Авиаторы» в качестве приза зрительских симпатий вручили велосипед.

На площадке работали профессиональные аниматоры, а все желающие смогли сделать памятные фотографии у специальной фотозоны. Напомним, что «Парад колясок» в Химках проводится уже в седьмой раз.

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