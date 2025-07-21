Ежегодный фестиваль «Гуляй-город» пройдет в Чехове 26 июля

Фото: Фестиваль «Гуляй город», посвященный Молодинской битве, прошел в г. о. Чехов / Медиасток.рф

26 июля в селе Молоди пройдет ставший уже традиционным культурно-исторический фестиваль «Гуляй-город», посвященный победе в битве при Молодях. Отмечают праздник в округе с 2009 года, а в 2022 году, благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, он получил федеральный статус.

Гостей мероприятия ждет насыщенная культурно-историческая программа, которая погрузит в атмосферу времен Руси XVI века. Организаторы подготовили театрализованную военно-историческую реконструкцию битвы при Молодях, кулачный бой, традиционные русские игры и забавы, исторический квест, мастер-классы, интерактивные площадки, исторический лагерь реконструкторов, а также торговые ряды и ярмарку изделий дизайнеров и ремесленников.

На сцене выступят фольклорные коллективы и музыкальные группы: «Оберег», «Венница», «KASHA», «FM Band», «POBEDA & OUTEN», «AMAYA», а также хэдлайнеры — GALIBRI & MAVIK.

Для удобства жителей и гостей округа к месту проведения будет организован трансфер: от «станции Чехов» до «Молоди» через Столбовую, 16, автобусами среднего класса и от «МЦД Подольск» пятью автобусами среднего класса. Для автовладельцев предусмотрены удобные подъезды и бесплатная парковка.

Программа мероприятия начнется с 10.00 и продлится до полуночи.