Ежегодный фестиваль домашних животных «Дог-фест» прошел в Химках

На территории «Мега Парка» в Химках провели ежегодный фестиваль любителей домашних животных «Дог-фест». На мероприятии также провели консультации профессиональные ветеринары и кинологи, специалисты ответили на вопросы по воспитанию и уходу за собаками.

Владельцы собак получили возможность бесплатно поухаживать за своими питомцами и позаниматься с ними йогой на свежем воздухе.

Гостей праздника ждала насыщенная программа: мастер-классы, разнообразные активности для хозяев и их четвероногих друзей, а также подарки.

«Сделали классный праздник для людей с их питомцами. Завершили такой хорошей погодой летний сезон. Приходите к нам на мероприятия, у нас классно, и мы всегда всех очень сильно ждем!» — поделилась организатор фестиваля «Дог-фест» Василиса Зражевская.

Депутат Юлия Мамай подчеркнула социальную значимость фестиваля: подобные события не только объединяют сообщество ответственных владельцев животных, но и вносят вклад в развитие культуры досуга и гармонизацию отношений в городской среде.