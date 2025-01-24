Ежегодный бал в честь Дня студента прошел в Серпухове

Во Дворце торжеств «Центральный» состоялся яркий и запоминающийся бал, собравший самых талантливых и активных представителей молодежи округа. Мероприятие приурочили к празднованию Дня студента и объединило учащихся средних профессиональных и высших учебных заведений муниципалитета.

По традиции на бал приглашены юноши и девушки, которые добились значительных успехов в учебе, науке, творчестве, спорте и общественной деятельности. Их заслуги были отмечены наградами от Московской областной Думы, муниципалитета и Совета депутатов округа.

Праздничная атмосфера мероприятия подарила участникам незабываемые эмоции. Бал стал символом единства студентов и их наставников, создав теплые воспоминания, которые останутся в памяти на долгие годы.

«Гордимся нашей талантливой молодежью, которая прославляет родной край не только на региональном, но и на всероссийском и международном уровнях. Поздравляю с наступающим Днем студента! Молодость — это самая светлая пора в жизни. Оставайтесь такими же энергичными, яркими и целеустремленными», — поздравил участников глава округа Сергей Никитенко.