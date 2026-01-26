Ежегодные семейные соревнования прошли в Серебряных Прудах

Спортивный комплекс «Молодежный» в очередной раз стал центром семейного единения и спортивного азарта. Здесь состоялись ежегодные соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья», собравшие более 100 активных жителей округа.

В этом году за звание самой спортивной семьи боролись семь команд, каждая из которых, по словам организаторов, продемонстрировала не только физическую подготовку, но и сплоченность. Участников ожидали шесть разнообразных спортивных испытаний, разработанных с учетом разных возрастов и физических возможностей. Триумфатором турнира стала команда «ОМВД», представляющая семьи сотрудников отдела МВД по муниципальному округу Серебряные Пруды.

Первое место заняла команда «ОМВД», второе место — команда «Ровесник» — сборная сферы образования, третье — команда «Юность» — семьи тренеров и воспитанников спортивной школы.