Ежегодные работы по благоустройству территорий начались в Красногорске

В текущем году приведение в порядок территорий муниципалитета началось раньше по инициативе главы Красногорска Дмитрия Волкова. Ремонт дорожного покрытия с использованием тяжелой специальной техники проходит на Октябрьской улице.

Специалисты демонтируют старый асфальт и готовят объект к последующим этапам благоустройства. В настоящее время в работах заняты 10 человек, но по мере перехода к монтажу бордюров количество сотрудников будет увеличено.

В рамках программы по благоустройству планируется обновить асфальтовое покрытие на 18 адресах, а также пройдет модернизация детских игровых площадок, общественных территорий и народных троп.

«С жителями советуемся, при встречах обсуждаем, что необходимо добавить, вносим необходимые корректировки: где-то расширение, где-то установка дополнительных элементов», — рассказал начальник отдела управления по развитию территорий администрации округа Роман Сороконенко.

Работы по благоустройству в Красногорске завершатся до 1 сентября текущего года.