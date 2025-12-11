Ежегодную выставку «Миниатюра для творческой молодежи» открыли в Одинцове

На площадке Барвихинской средней общеобразовательной школы 10 декабря открылась VII ежегодная выставка «Миниатюра для творческой молодежи». В экспозиции представлено более 700 миниатюрных солдатиков разных эпох, игровых вселенных и масштабов, модели бронетехники, артиллерии, самолетов и кораблей.

Куратор выставки «Миниатюра для творческой молодежи» добавил, что одной из новинок этого года стал набор фигурок из штаба Наполеона I. Семь миниатюр из софт пластика имеют реальный прототип и представляют сцену взаимодействия французских военных в момент битвы: император следит за сражением через подзорную трубу, маршал Мишель Ней, герцог Эльхингенский, вытянул руку в сторону далёкой, едва различимой высоты, а за полевым столом, заваленным картами и депешами, ситуацию оценивает начальник штаба — маршал Луи Александр Бертье, князь Ваграмский и Невшательский.

Не менее интересна жанровая композиция, которая приехала на выставку из Владивостока — от настоящих краеведов и любителей Уссурийского края. Набор «Встречи в тайге» включает миниатюры исследователей, собирателей женьшеня и фигуру тигра. Комплект дополняют элементы местности, ствол дерева с опциональным вариантом установки и 7 информационных открыток.