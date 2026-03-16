Ежегодную выплату приемным родителям в Подмосковье увеличили до 50 тысяч рублей

Приемные родители и опекуны получили ежегодное пособие в Подмосковье. В этом году его размер увеличили до 50,6 тысячи рублей на каждого сироту под опекой.

Как рассказали в региональном Минсоцразвития, выплаты назначают без дополнительной подачи заявления.

«Подмосковье — лидер среди субъектов страны по устройству детей-сирот в семьи. Сегодня в наших приемных семьях воспитываются порядка 14 тысяч детей. Для нас принципиально важно, чтобы семьи, которые берут на себя такую ответственность, чувствовали нашу поддержку», — сказал вице-губернатор Людмила Болатаева.

Ежегодная выплата — лишь одна из мер поддержки приемных семей. Комплексная система помощи также включает психологические консультации, семинары и многое другое.

Так, на базе Школы приемных родителей работают обучающие модули, которые помогают лучше справляться с трудностями, связанными с воспитанием детей.