Ежегодную выплату для приемных родителей увеличили в Подмосковье
Ежегодное пособие для приемных родителей и опекунов увеличили в Подмосковье. Теперь оно составляет 47,5 тысячи рублей.
По словам вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой, всего в регионе более девяти тысяч семей опекунов и приемных родителей. В них воспитывают свыше 14 тысяч детей-сирот.
Ежегодное пособие увеличили с 44 806 до 47 540.
Деньги поступают на счет проактивно, без дополнительной подачи заявления.
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