Ежегодную выплату для приемных родителей увеличили в Подмосковье

Ежегодное пособие для приемных родителей и опекунов увеличили в Подмосковье. Теперь оно составляет 47,5 тысячи рублей.

По словам вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой, всего в регионе более девяти тысяч семей опекунов и приемных родителей. В них воспитывают свыше 14 тысяч детей-сирот.

Ежегодное пособие увеличили с 44 806 до 47 540.

Деньги поступают на счет проактивно, без дополнительной подачи заявления.