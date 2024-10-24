Ежегодную выплату детям погибших участников СВО ввели в Подмосковье

Мособлдума приняла закон о новой мере поддержки семей погибших участников специальной военной операции. Дети школьного возраста, у которых папа не вернулся с СВО, каждый год будут получать выплату в 10 тысяч рублей.

«Сегодня приняли закон, который установил дополнительные меры социальной поддержки для семей погибших участников СВО. Это ежегодная выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка, учащегося в школе. В ближайшее время правительство Московской области разработает порядок ее предоставления. Выплата поступит семьям уже в этом году», — сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

С самого начала спецоперации в Подмосковье разрабатывают меры поддержки для семей воинов. Перечень льгот и выплат продолжает расширяться.