Ежегодную премию для людей с инвалидностью учредили в Лобне

Глава Лобни Анна Кротова сообщила о создании денежной премии «Безграничные возможности». Она предназначена для поощрения жителей с инвалидностью, достигших успехов в науке, спорте или искусстве.

Лауреатами станут те, кто проявят себя на соревнованиях, выставках, олимпиадах или фестивалях. Специальная комиссия проведет отбор победителей по итогам года и определит лауреатов до трех декабря. Каждый из них получит диплом и денежный бонус в размере 10 тысяч рублей.

Церемония награждения пройдет в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов.

Кротова отметила, что местное отделение Всероссийского общества инвалидов объединяет больше 700 человек, включая семьи с детьми-инвалидами. Также в Лобне действует общественная организация «Добрология», объединяющая 80 семей, воспитывающих детей с особенностями здоровья.

Заявки на участие в конкурсе можно подать через Комитет по физической культуре и спорту, Управление культуры или Управление образования.