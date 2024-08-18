Глава Звездного городка выступил перед жителями с ежегодным обращением

Фото: Телеканал «360»

Глава округа Звездный городок Евгений Баришевский выступил перед жителями с ежегодным обращением. Общественность вовлечена в работу органов местного самоуправления.

Глава Звездного города Евгений Баришевский рассказал о достижениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, культуре, образовании, здравоохранении и работе Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Он также перечислил проблемы, которые необходимо решить.

«Основные планы — это продолжить работу по модернизации систем жизнеобеспечения, навести порядок в земельном секторе. Мы уже выдаем обоснованные участки нашим садоводам. Впервые за 60 лет существования городка у людей появилось законное право взять их в аренду», — сказал Евгений Баришевский.

После программного обращения началась работа выездной администрации. Специалисты проконсультировали жителей в сферах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, безопасности, социальной политики, культуры и медицины, а также выслушали наказы и замечания. Помимо этого, присутствующие получили информацию про воинскую службу по контракту. Более 100 человек приняли участие во встрече. Подобные мероприятия проводят раз в квартал.

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