Глава Звездного городка выступил перед жителями с ежегодным обращением

Глава округа Звездный городок Евгений Баришевский выступил перед жителями с ежегодным обращением. Общественность вовлечена в работу органов местного самоуправления.

Глава Звездного города Евгений Баришевский рассказал о достижениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, культуре, образовании, здравоохранении и работе Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Он также перечислил проблемы, которые необходимо решить.

«Основные планы — это продолжить работу по модернизации систем жизнеобеспечения, навести порядок в земельном секторе. Мы уже выдаем обоснованные участки нашим садоводам. Впервые за 60 лет существования городка у людей появилось законное право взять их в аренду», — сказал Евгений Баришевский.