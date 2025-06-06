Ежегодная выставка племенных животных пройдет в Подмосковье 27 июня

Ежегодная выставка племенных животных «Звезды Подмосковья» состоится в Ленинском округе 27 июня. На ней свои достижения продемонстрируют более 30 хозяйств региона. Они представят лучших коров, кур и перепелов.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, по итогам выставки судья выберет лучших коров по экстерьеру среди племенных хозяйств, а также определит абсолютную чемпионку.

Кроме того, на мероприятии представят инструменты для искусственного осеменения, кормовые добавки, оборудование, бирки и многое другое.

В этом году в выставке примут участи «Воскресенское», «Шульгино» из Волоколамска, «Ступинская Нива», «Лесные Поляны», «Повадино» и другие хозяйства.