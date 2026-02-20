Ежегодная велогонка «Снежные дюны» пройдет в Лобне 1 марта

Любителей скорости, драйва и зимних трасс приглашают на кросс-кантри велогонку «Снежные дюны-2026», которая вновь соберет спортсменов и болельщиков в Лобненском лесопарке 1 марта. Организаторы отмечают, что это уникальное для региона соревнование, практически не имеющее аналогов.

«Снежные дюны» — настоящий вызов и для опытных райдеров, и для любителей, готовых покорять заснеженные трассы наравне с профессионалами.

Категории и дистанции:

Дети (7–13 лет): дистанции 2 км и 5 км.

Любители (от 14 лет и старше): дистанция 10 км с разделением по возрастным группам.

Мастера (мужчины и девушки 18+): дистанция 20 км для самых опытных.

Зарегистрироваться на гонку можно по ссылке.

В прошлом году «Снежные дюны» отметили юбилей — десятый сезон. Гонка традиционно объединяет сотни участников и зрителей, а на финише всех ждет горячая полевая кухня: гречневая каша и ароматный чай.