Ежегодная спартакиада педагогов прошла в Волоколамске

Во Дворце спорта «Лама» состоялась ежегодная спартакиада, в которой приняли участие трудовые коллективы школ и детских садов Волоколамского округа. В соревнованиях приняли участие 11 команд, включая представителей окружного Управления системы образования.

Перед началом состязаний участников поприветствовала заместитель главы Волоколамского округа Марина Марнова. Она подчеркнула, что для педагогов важно поддерживать не только интеллектуальную, но и физическую форму, что делает подобные мероприятия особенно значимыми.

Соревнования включали различные спортивные конкурсы и эстафеты, по итогам которых жюри определило победителей. Первое место завоевала команда «Стрела» из Волоколамской средней школы № 3. Второе место досталось команде «Рваный кед» из Волоколамской школы-интерната, а третье — коллективу «Спортивная братва» из гимназии № 1.

Завершился спортивный праздник торжественным награждением победителей и вручением памятных подарков всем участникам. Спартакиада стала ярким событием для педагогического сообщества, объединив коллег в атмосфере дружбы, спорта и здорового соперничества.

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