Педагогическая конференция прошла в волейбольном центре в Одинцове

Ежегодная педагогическая конференция прошла в городском волейбольном центре в Одинцове. Здесь собрались представители всех учебных учреждений округа.

На встрече подвели итоги прошедшего учебного года. Так, основной государственный экзамен в этом году сдавали 5381 школьников. Самыми популярными предметами стали обществознание и информатика. Также единый экзамен в этом году сдавали 2808 выпускников. Из них 55 получили 100 баллов, в прошлом году стобальниками стали 37 ребят. Максимальные результаты сразу по двум предметам — физике и математике — получил воспитанник Одинцовской гимназии № 14 Лев Мелехин.

Всего в Одинцовском округе золотые медали вручили 411 выпускникам, 244 ребят окончили школу с серебряными. Ранее Одинцовский лицей № 10 вошел в тройку лучших в регионе. Среди абсолютных лидеров в образовании Московской области — Областная гимназия имени Примакова. Также в сотню лучших организаций дополнительного образования России вошел Одинцовский центр эстетического воспитания.

Наметили на конференции и планы на будущее. Одна из важнейших задач современного образования — цифровизация учебного процесса.

«Мы создаем специализированные классы, центры цифрового развития, строим современную IT-инфраструктуру, внедряем в работу электронные сервисы. Тесно связанная тема — это кибербезопасность. Просвещение по этой теме должно начинаться со школьной скамьи. Сегодня это очень важно», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Еще одно направление — воспитание патриотизма у подрастающего поколения. С 1 сентября этого года в государственных школах в программу ввели новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

На конференции отметили профессионалов своего дела. Лучших преподавателей округа наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. На конференции к педагогам обратился по видеосвязи министр просвещения России Сергей Кравцов. Сотрудников образования поздравили и депутаты округа. Торжественный вечер завершился живым выступлением Дениса Майданова с песней «Учитель».

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