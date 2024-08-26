Ежегодная конференция работников образования прошла в Лобне

В средней общеобразовательной школе № 4 городского округа Лобня состоялась ежегодная педагогическая конференция, в которой приняли участие учителя школ муниципалитета. Мероприятие стало важной платформой для обсуждения плана работы на новый учебный год.

Первый заместитель главы муниципалитета Владимир Зиновьев приветствовал педагогов и вручил награды лучшим учителям города от Министерства образования Московской области и администрации Лобни. Он отметил значимость работы педагогов и пожелал им успехов в новом учебном году.

В конференции также приняла участие депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Ирина Роднина, которая поздравила учителей с началом учебного года и выразила надежду на дальнейшие профессиональные успехи.

Напомним, что в Лобне уделяется большое внимание развитию системы образования: в городе строятся новые образовательные объекты, а существующие капитально ремонтируются. Школьники Лобни регулярно демонстрируют высокие результаты на предметных олимпиадах различного уровня.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».