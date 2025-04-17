Ежегодная ярмарка вакансий в преддверии Праздника труда прошла в Котельниках

В городском округе Котельники состоялась ежегодная ярмарка вакансий, приуроченная к Празднику труда. Мероприятие прошло в торговом центре «МЕГА Белая Дача» и стало результатом совместной работы администрации округа, ТЦ «МЕГА Белая Дача» и Центра занятости Московской области.

В этом году участие в ярмарке приняли 13 предприятий, работающих на территории округа, включая такие компании, как АО «Белая Дача Трейдинг», АО «ТД Электротехмонтаж», МУЖКП «Котельники», МФЦ, ГБУЗ МО «Котельниковская городская поликлиника» и другие. Также свои вакансии представили крупные организации, такие как Аэропорт «Домодедово», АО «Мострансавто», 114 ФСН ВО Росгвардия и ОАО «РЖД».

На мероприятии были представлены вакансии для самых разных категорий граждан: школьников, студентов, пенсионеров, а также людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего соискателям было предложено более 200 вакансий в различных сферах.

Ярмарка вакансий в Котельниках уже стала доброй традицией и важной площадкой для взаимодействия работодателей и жителей округа. Подобные мероприятия помогают гражданам находить подходящую работу, а компаниям — привлекать квалифицированные кадры.