Ежегодная ярмарка вакансий пройдет в Коломне в середине октября

Предприятия и колледжи Коломны проведут ярмарку вакансий. На ней жителям предложат работу в компаниях округа.

Участниками ярмарки станут старшекурсники колледжа «Коломна» и аграрного колледжа. Им предложат вакансии рабочих профессий в крупных и средних предприятиях Коломны и Озер.

«Весной приток рабочей силы, состоящий из выпускников двух коломенских колледжей, составит 1250 человек. Перед нами стоит задача максимально помочь молодым специалистам с трудоустройством. Наш город является крупным промышленным центром, в рабочих профессиях сегодня заняты более 47 тысяч жителей. Все, что связано со станками, с обработкой металла, — эти профессии всегда будут востребованы в Коломне, учитывая, что сейчас на всех предприятиях идет рост по отгрузке товаров и оказанию услуг», — прокомментировал заместитель главы городского округа Коломна Дмитрий Шаталов.

Работодатели подготовят перечень специальностей и расскажут студентам об условиях труда и зарплате.

Ярмарку проведут в середине октября. Мероприятие пройдет при поддержке администрации округа.

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