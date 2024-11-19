Ежегодная ярмарка рукоделия пройдет в Электрогорске в декабре

В доме культуры города Электрогорск состоится традиционная ярмарка рукоделия. Так, 21 и 22 декабря 20 мастеров представят свои изделия, созданные с любовью и вниманием к деталям.

Дом культуры приглашает всех желающих познакомиться с талантливыми рукодельницами, которые создают уникальные вещи как для души, так и для практического использования. В рамках мероприятия пройдет мастер-класс, на котором каждый сможет создать мочалку ручной работы. Организаторы отмечают, что направление рукоделия может быть самым разным: выпечка, косметика, вышивка, бисероплетение, лепка, декорирование, декупаж, квиллинг, создание изделий из дерева или произведений искусства.

Рукоделие позволяет выразить индивидуальность и создавать полезные вещи. Оно также способствует развитию мелкой моторики, улучшает координацию движений и гибкость суставов. Исследования показывают, что творческая деятельность помогает снижать уровень стресса благодаря концентрации на процессе. Вход на мероприятие свободный. Возрастные ограничения: 0+.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».