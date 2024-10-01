Ежегодная экоакция Росприроднадзора по созданию елочных игрушек стартовала в Подмосковье

Ежегодная экологическая акция Росприроднадзора «Экоелка» стартовала в Подмосковье. Все желающие могут прислать свои новогодние поделки, созданные из ненужных вещей до 1 декабря, и лучшие авторские игрушки украсят главную ель России.

В прошлом году мастера со всей страны прислали более пяти тысяч новогодних украшений. Участники создавали свои игрушки из ненужного пластика, сломанных пуговиц, одноразовых тарелок, бутылок и полиэтилена.

«В прошлом году мы получили невероятный отклик со всей России на акцию „Экоелка“. Нас буквально завалили игрушками. Я надеюсь, на этот раз мы увидим новые идеи и задумки, как превратить вредоносный пластик во что-то волшебное», — сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Чтобы принять участие в акции, нужно своими руками сделать новогодний сувенир из пластика, на листе бумаги написать печатными буквами свои имя и фамилию, указать адрес и номер телефона и отправить посылкой по адресу: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, 29, строение 1, с пометкой «Экоелка», до востребования.

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