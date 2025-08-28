Ежегодная августовская педагогическая конференция прошла в Чехове

На мероприятии в актовом зале Гимназии №7 собрались педагоги, директоры, работники системы дошкольного и дополнительного образования. На конференции подвели итоги прошедшего учебного года и наметили планы на будущее.

Учебный год 2024-2025 был удачный для муниципалитета, отметили участники мероприятия. Восемь выпускников Чехова набрали наивысшие баллы на едином государственном экзамене в различных дисциплинах. Средний балл по ключевым предметам одиннадцатиклассников выше среднего по России и Московской области. Два ученика средней школы №10 стали призерами Всероссийской олимпиады по праву и обществознанию. По результатам ежегодного рейтинга топ-100 учебных заведений Московской области, три школы нашего округа вошли в этот список — гимназия №7 (22 место), средняя школа №10 (62 место) и средняя школа №3 (88 место).

В Чехове работают 33 общеобразовательных школы, 39 дошкольных учреждений, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также один объект дополнительного образования. В этих учреждениях обучаются около 30 тысяч учеников, а педагогический коллектив насчитывает более 1 450 специалистов.

Впервые в этом году в округе была реализована такая большая программа ремонта образовательных учреждений. В 44 зданиях было выполнено 83 вида различных работ.

Традиционно в ходе конференции наградили отличившихся работников почетными грамотами от Министерства образования Московской области, Совета депутатов округа и Благочиния Чехова. Благодарственные письма от главы муниципалитета вручили победителям регионального и федерального этапов конкурса на денежное поощрение лучших учителей региона. По итогам года, ими стали: Людмила Бурых, учитель русского языка и литературы Нерастанновской школы и Анна Деодатова, преподаватель по английскому языку Новобытовской школы.

Получили грамоты победители муниципального этапа конкурсного отбора на премию губернатора Московской области. Среди них – учитель биологии средней школы №10 Екатерина Емельяненко.