Ежегодная акция «Собери ребенка в школу» стартовала в Красногорске

Партийцы «Единой России» городского округа Красногорск запустили ежегодную акцию «Собери ребенка в школу». Жители могут помочь детям бойцов СВО, малоимущих и многодетных семей подготовиться к школе.

Акцию «Собери ребенка в школу» организовали члены партии «Единой России» в Красногорске. Жители могут передать новые ручки, тетради, акварель и гуашь, цветные карандаши, пластилин, цветную бумагу и бумагу для черчения, линейки, ластики, точилки, циркули, фломастеры, подставки для книг, мешки для обуви, пеналы, ножницы. Школьные принадлежности передадут в помощь семьям участников специальной военной операции, а также малоимущим и многодетным семьям. Канцелярский гуманитарный груз доставят и детям в новые регионы Российской Федерации.

Товары можно передать в пункт сбора в администрации Красногорского округа по улице Ленина, дом № 44 и в местном отделении партии «Единая Россия» на улице Лесной, дом № 9.

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