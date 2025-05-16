Ежегодная акция «Ночь музеев» пройдет в Орехово-Зуеве в эту субботу

Округ присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев», которая пройдет 17 мая и будет посвящена Году защитника Отечества. В подготовке программы принимают участие два культурных учреждения городского округа: Орехово-Зуевский историко-краеведческий музей и Выставочный зал, которые откроют свои двери для посетителей.

Историко-краеведческий музей предложит гостям возможность совершить театрализованную экскурсию, которая пройдет в 16:00 и 18:00. Для участия в экскурсии необходима предварительная запись. В 17:00 в музее начнется мастер-класс по декору фоторамки, где каждый сможет проявить свою фантазию и создать оригинальный сувенир своими руками. Предварительная запись также обязательна.

Кроме того, любители современных технологий смогут принять участие в квесте от бота-экскурсовода по залам музея. В Выставочном зале в 19:00 состоится концерт вокального ансамбля «Созвучие».

Записаться на все мероприятия и получить дополнительную информацию можно по телефону: +7 (496) 424-75-02.