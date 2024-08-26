Ежегодная акция «Ночь кино» прошла в Воскресенске

В городском округе Воскресенск на площади Дворца культуры «Юбилейный» состоялась ежегодная всероссийская акция «Ночь кино», которая в этом году прошла в девятый раз. Мероприятие собрало множество зрителей, для которых подготовили уютные лавочки, горячий чай и вкусные угощения.

На большом экране под открытым небом зрители смогли насладиться сказочным блокбастером «По щучьему велению», рассказывающим о волшебной щуке и исполнении желаний. Фильм стал настоящим украшением вечера, погрузив всех в атмосферу волшебства и фантазии.

Акция «Ночь кино» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Организатором мероприятия по всей стране в этом году выступает «Роскино». В Московской области акцию поддерживает министерство культуры и туризма, куратором выступает «Креативное бюро „Регион“».

Местные жители отметили значимость таких мероприятий для культурной жизни округа и выразили надежду на продолжение традиции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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