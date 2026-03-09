Ежегодная акция к 8 Марта прошла в Павловском Посаде

Инспекторы останавливали автомобили под управлением женщин, но вместо проверки документов вручали им яркие букеты. Полицейские желали автоледи безопасных дорог, хорошего настроения и напоминали о важности соблюдения правил дорожного движения.

Одной из участниц акции стала Маннинен Татьяна, которая ехала с маленькой дочерью. «Первый раз попала на такую акцию. Для меня как для девушки-водителя это очень приятно. До последнего момента переживала, не могла угадать цель остановки. Едем с дочкой: она в автокресле, мы обе пристегнуты. Правила всегда стараюсь соблюдать. А тут нам пожелали хорошей дороги и подарили цветочки — и мне, и дочке. Ей было особенно приятно. Спасибо всем, кто организует такие подарки для женщин», — поделилась она впечатлениями.