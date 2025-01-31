Ежегодная акция «Читаем Чехова» прошла в Истре

Мероприятие проходит в библиотеке имени Антона Чехова в Истре уже в десятый раз. Его посетили педагоги, студенты, школьники, военные и священнослужители. Чтения разделили на блоки: жизнь на даче, медицина, любовь и брак, дети, животные, охота и рыбалка.

«К большому сожалению, на территории округа не осталось корпусов, где начинал свою медицинскую практику Антон Чехов. Но остались старые корпуса Чикинской больницы. А главное, мы сохранили традиции наших предшественников в части качества оказания медицинской помощи и заинтересованности в судьбе пациента», — поделилась на чтениях главный врач Истринской клинической больницы Анна Зайцева.

Все участники акции получили памятные дипломы.

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