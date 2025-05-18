Ежегодная акция «100 баллов для Победы» прошла в Чехове

Акцию «100 баллов для Победы» провели в гимназии № 2. В ней приняли участие более 120 учеников 11-х классов, выпускники прошлых лет, педагоги и родители.

«Мне кажется, всегда очень приятно возвращаться обратно в школу. У меня были хорошие отношения с учителями, с ребятами, поэтому такая приятная ностальгия», — сказала Алина Спасская.

Во время акции выступили выпускник школы № 1, медалист и студент медицинского университета им. Пирогова Данила Перепечай и выпускница гимназии № 2, студентка Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Алина Спасская.

Нынешние студенты рассказали о том, как сами готовились к ЕГЭ. Они напомнили, что важно внимательно читать задания, соблюдать режим сна и посещать дни открытых дверей в вузах.

«Что хотелось бы пожелать, пользуясь случаем? Бояться ничего не надо, я всем вам желаю удачи. Верю в то, что каждый из вас достигнет поставленной лично перед собой цели», — сказал первый заместитель главы Денис Разуваев.

Главная цель акции — успокоить школьников перед сдачей ЕГЭ.

«Я понял, как можно спокойно готовиться к экзаменам. Я услышал нужные для себя слова, которые помогли внушить уверенности», — добавил ученик гимназии № 2 Дмитрий Кессиди.