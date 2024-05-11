Ежедневный прогноз пожарной опасности опубликовали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 11 мая 2024, 13:23 Ежедневный прогноз пожарной опасности опубликовали в Подмосковье vsegda-pomnim.com

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Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области не зафиксировали пожаров 10 мая. Они также опубликовали прогноз пожарной опасности в лесах региона на ближайшие три дня.

Согласно информации, на 11 мая, в большей части Московской области прогнозируется I класс пожарной опасности, а в Истринском, Наро-Фоминском и Ступинском лесничествах — II класс.

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12 мая на большей части территорий Московской области ожидается II класс пожарной опасности, однако в лесничествах Виноградовского, Волоколамского, Звенигородского, Ногинского и Подольского прогнозируется I класс.

13 мая на большей части территорий Подмосковья будет установлен II класс пожарной опасности, хотя в лесничествах Виноградовского, Волоколамского, Звенигородского и Подольского ожидается I класс пожарной опасности.

Старожилы говорили, что если температура и атмосферное давление в этот день понижаются до окончания дождя, то можно ожидать улучшения погоды.

Синоптики прогнозируют температуру в пределах 7-11 градусов в течение сегодняшнего и ближайших дней, с ночными показателями около 1-2 градуса. Ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Кроме того, не исключены осадки в виде дождя.

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