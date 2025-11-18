Ежедневные осенне-зимние работы начали коммунальщики в Истре

Сразу несколько видов работ выполнили коммунальные службы на прошлой неделе. Так, к примеру, начали ремонтировать большую тепловую камеру в поселке Агрогородок у дома № 1. Сейчас там возводят кирпичные стены для дальнейшей установки плит перекрытия. А в Румянцеве выполнили теплоизоляцию теплотрассы, а также благоустроили территорию после работ. В деревне Пречистое продолжаются работы по восстановлению тротуаров после проведения капитального ремонта тепловых сетей.

Кроме того, 10 раз на прошлой неделе оперативные бригады АО «Истринская теплосеть» выезжали на устранение дефектов на трубопроводах горячего водоснабжения и отопления. Работы проводились в Истре на улице Ленина и Адасько, в Дедовске на улице Мира и на улице Красный Октябрь, в селе Новопетровское, у школы-интерната и на улице Советская, а также в поселке Глебовский, деревне Павловское и селе Рождествено.

В это же время специалисты также провели ряд работ в котельных округа. В Дедовске выполнены сварочные работы по ремонту трубопроводов, в котельной № 8 — проверка работы автоматики безопасности. В Истре в котельной № 4 подключили насос после замены. Теперь оборудование будет работать без перебоев и аварий. А в котельной в Глебовском сотрудники провели монтаж сетевого насосного агрегата после ремонта электрического двигателя.