Евгения Казберова из Воскресенска стала лучшим педагогом-психологом Подмосковья

В Министерстве образования Московской области отметили, что конкурс нацелен на выявление и демонстрацию самых эффективных методик и создание площадки для профессионального диалога сотрудников психологической службы. Эти специалисты играют важнейшую роль в оказании помощи детям, родителям и педагогам.

Победителями объявили Евгению Казберову из лицея имени Героя Советского Союза П. В. Стрельцова в Воскресенске, которая представит Подмосковье на федеральном этапе, Ксению Королеву из школы Nº3 в Щелкове, а также Елену Суркову из Областной гимназии имени Е. М. Примакова в Одинцове.

Первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима поздравила победителей и вручила им денежные сертификаты от ведомства.

«Педагог-психолог — это особое направление в работе Министерства образования, поскольку мы отвечаем за воспитание, за социализацию, за создание комфортной школьной среды. В этом году министерство запустило несколько проектов, таких как „Родительский час“ и „Час психолога“», — отметила Сулима.

В рамках церемонии были также предоставлены гранты на обучение от банка ВТБ.