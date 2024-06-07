Евгения Хрусталева стала главой городского округа Домодедово

В Министерстве территориальной политики Подмосковья рассказали, что Евгения Хрусталева в течение восьми лет занимала пост заместителя главы администрации городского округа Домодедово. Она курировала имущественный блок, агропромышленный комплекс, лесное хозяйство, потребительский рынок, вопросы охраны окружающей среды. В числе полномочий Хрусталевой также был муниципальный контроль.

В администрации муниципалитета Евгения Хрусталева трудится с 2015 года. В Домодедове она живет и работает 15 лет.

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