Евгения Хрусталева возглавила городской округ Домодедово | 360°

Важное 06 мая 2024, 15:21 Евгения Хрусталева возглавила городской округ Домодедово Медиасток.рф

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В составе администрации городского округа Домодедово произошли кадровые перемены — ее возглавила Евгения Хрусталева. Ранее бывший глава муниципалитета Михаил Ежокин сложил полномочия по собственному желанию.

Нового руководителя городского округа представил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он огласил кадровые перемены на заседании областного правительства.

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«Наш флагманский округ Домодедово будет возглавлять Евгения Хрусталева. Работает она в Домодедове давно. Предмет знает: и экономику, и бизнес, и инвестиции. Вместе с тем, всегда важно не забывать о хозяйственных вопросах. Очень надеюсь, что все будет успешно реализовано», — сказал губернатор.

Евгения Хрусталева была заместителем главы администрации и курировала имущественный блок, агропромышленные комплекс, лесное хозяйство, потребительский рынок, мунконтроль и вопросы охраны окружающей среды.

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