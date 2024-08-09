Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин проверил ремонт теплосетей в Электрогорске

Вице-губернатор Подмосковья — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин встретился с главой Павлово-Посадского городского округа Денисом Семеновым. Они оценили ход ремонта теплосетей в Электрогорске.

Работы на сетях ведет компания «РСО Электрогорск». Сейчас около дома № 11 на улице Ухтомского выполняются земляные работы. В планах заменить около 25 погонных метров труб. На улице Калинина также ведутся земляные работы и демонтаж старой теплотрассы. Под замену здесь попадет порядка 40 погонных метров труб.

«Напомню, что в этом году в Электрогорске мы проводим ремонт теплосетей. Уже завершены работы по замене аварийных частей трубопровода на площади Вокзальной, около городского рынка и по улице Советской около дома № 38», — рассказал Денис Семенов.

Все работы службы держат на особом контроле. После их окончания специалисты проведут восстановление благоустройства.

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