Вице-губернатор Подмосковья Хромушин провел заседание по отоплению в Химках

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин обсудил с главой Химок Дмитрием Волошиным ситуацию с отоплением в округе. Основной темой для дискуссии стали ремонт тепловых сетей и воплощение трехлетней инвестиционной программы.

Возникающие аварии оперативно устраняют бригады «Теплоснабжающей компании Мосэнерго». Бесперебойное тепло в квартирах жителей обеспечивают сотни рабочих и около 40 единиц коммунальной техники.

«Каждый день составляем тепловую карту с адресами, где ведутся работы. Важно, чтобы жители были в курсе, на каких адресах работают бригады», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Напомним, что в случае внепланового отключения отопления или горячего водоснабжения необходимо обратиться на горячую линию администрации Химок: +7 (495) 793-01-01. Также всю актуальную информацию по ремонтным работам можно получить в «Мосэнерго»: +7 495 276-95-59, +7 (495) 225-14-33.

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