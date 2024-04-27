Евгений Чуланов из Воскресенска выиграл олимпиаду по ОБЖ | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 19:13 Евгений Чуланов из Воскресенска выиграл олимпиаду по ОБЖ Медиасток.рф

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Ученик лицея имени Героя Советского Союза П. В. Стрельцова Евгений Чуланов стал победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». Всего участие приняли 233 школьника 9-11-х классов из 83 регионов.

В ходе теоретического тура участники демонстрировали знания по широкому спектру вопросов курса ОБЖ, включая личную безопасность, меры защиты от чрезвычайных ситуаций, противодействие экстремизму и терроризму, оборону страны, а также навыки первой помощи и основы здорового образа жизни.

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Практический тур прошел на тренировочном полигоне МЧС по Республике Башкортостан, где участникам предстояло пройти маршрут из девяти этапов, включая преодоление полосы препятствий и выполнение заданий на скорость, связанных с пожарной безопасностью и оказанием первой помощи.

В итоге, школьники из Воскресенска завоевали шесть дипломов призеров и один диплом победителя на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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