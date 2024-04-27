Евгений Чуланов из Воскресенска выиграл олимпиаду по ОБЖ | 360°

27 апреля 2024, 19:13
Евгений Чуланов из Воскресенска выиграл олимпиаду по ОБЖ
Ученик лицея имени Героя Советского Союза П. В. Стрельцова Евгений Чуланов стал победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». Всего участие приняли 233 школьника 9-11-х классов из 83 регионов.
В ходе теоретического тура участники демонстрировали знания по широкому спектру вопросов курса ОБЖ, включая личную безопасность, меры защиты от чрезвычайных ситуаций, противодействие экстремизму и терроризму, оборону страны, а также навыки первой помощи и основы здорового образа жизни.
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Практический тур прошел на тренировочном полигоне МЧС по Республике Башкортостан, где участникам предстояло пройти маршрут из девяти этапов, включая преодоление полосы препятствий и выполнение заданий на скорость, связанных с пожарной безопасностью и оказанием первой помощи.
В итоге, школьники из Воскресенска завоевали шесть дипломов призеров и один диплом победителя на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
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Школьники
Воскресенск
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