Эвакуационные тележки передали бойцам в зону СВО из Балашихи

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха/Местное отделение партии "Единая Россия" в Балашихе

Очередную партию гуманитарной помощи отправили военнослужащим в зону специальной военной операции из Балашихи. Четыре эвакуационные тележки ТЭТ-1 передал депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев.

Тележки ТЭТ-1, разработанные коллекционером-реставратором Вячеславом Леном, значительно облегчают процесс эвакуации раненых. Теперь достаточно усилий одного бойца или санитара, тогда как ранее требовалось до четырех человек. ТЭТ-1 изготавливают совместно с мастерскими Военно-технического музея. Таких тележек производят около 200 в месяц и регулярно направляют на передовую.

«Мы всегда готовы поддержать наших воинов и сделать все возможное для их безопасности и комфорта. Эта помощь — лишь малая часть того, что мы можем сделать для наших героев. Мы благодарны всем, кто присоединился к этой инициативе и оказал свою поддержку», — отметил депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев.

Также в зону спецоперации передали 14 маскировочных сетей, духовные наборы с освященными иконами, детские игрушки-талисманы ручной работы, телевизор и посуду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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