Эвакуацию отработали в Черноголовской школе

В целях обеспечения безопасности учащихся и сотрудников, а также для отработки оперативных действий в критических ситуациях, в Новой Черноголовской школе состоялась плановая тренировка по эвакуации.

Мероприятие, имитирующее возникновение чрезвычайной ситуации, было проведено совместно с ключевыми службами экстренного реагирования: сотрудниками Главного управления МЧС России по Московской области, представителями местного отдела полиции и бойцами Росгвардии.

«Эта комплексная тренировка стала не просто учебным мероприятием, а всесторонней проверкой готовности школьной администрации, педагогического состава и службы охраны к быстрой и безопасной организации эвакуации. В ходе учений были тщательно отработаны алгоритмы взаимодействия с правоохранительными органами и органами местного самоуправления — критически важный аспект для эффективного реагирования в реальной чрезвычайной ситуации», — сообщили в образовательном учреждении.

Особое внимание было уделено проверке работоспособности всех элементов — систем оповещения о пожаре, охранной сигнализации, а также внутренней и внешней связи, обеспечивающих своевременную передачу информации и координацию действий. Под звуковой сигнал учебной тревоги все участники — от первоклассников до педагогов — продемонстрировали высокий уровень подготовки. Были отмечены их уверенные знания планов эвакуации, умение быстро и без промедления выполнять инструкции.

Учащиеся организованно покинули здание по специально разработанным маршрутам эвакуации, оперативно собравшись в обозначенных точках сбора. Администрация Новой Черноголовской школы особо подчеркнула важность и необходимость регулярного проведения подобных тренировок.