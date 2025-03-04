Эвакуацию автомобилей-нарушителей начали на улице Хрипунова в Воскресенске

Водителей Воскресенска предупредили о старте мероприятия по эвакуации автомобилей, которые нарушают правила парковки. Его проводят специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Рейды и эвакуация машин начались сегодня, 5 марта. В первую очередь это коснулось парковки под запрещающим дорожным знаком 3.27 на улице Хрипунова.

Автовладельцев, чье транспортное средство эвакуируют, просят оперативно обратиться в Межмуниципальный отдел № 2 управления регионального административно-транспортного контроля Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сделать это можно по телефонам 8-968-938-01-23; 8-496-615-01-97 или в отделе ведомства в доме № 14 на Колхозной улице (кабинет № 54) в Коломне.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.