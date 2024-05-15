Ева Колганова из Химок стала чемпионкой областных соревнований по художественной гимнастике | 360°

15 мая 2024, 17:18
Ева Колганова из Химок стала чемпионкой областных соревнований по художественной гимнастике
Гимнастка из Химок выиграла золото на областных соревнованиях
Спортсменки из Химок заняли призовые места на областных соревнованиях по художественной гимнастике. Достойные результаты показали воспитанницы местной спортшколы, а Ева Колганова стала победительницей чемпионата.
Химчанки заняли призовые места как в индивидуальных, так и в групповых программах. Первое место в групповой программе заняла команда «Баунти». Итогом выступления Евы Колгановой с индивидуальной программой стало чемпионство. Кроме того, гимнастка Аделина Меняева выиграла личную бронзу в программе 3-го спортивного разряда.
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«Гордимся нашими чемпионками! Спортсмены из Химок всегда демонстрируют достойные результаты даже за пределами нашего городского округа, потому что всегда ощущают нашу поддержку. Я искренне поздравляю девочек и желаю добиться новых вершин», — отметил муниципальный депутат Евгений Иноземцев.
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Химки
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