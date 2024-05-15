Ева Колганова из Химок стала чемпионкой областных соревнований по художественной гимнастике | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 17:18 Ева Колганова из Химок стала чемпионкой областных соревнований по художественной гимнастике Гимнастка из Химок выиграла золото на областных соревнованиях Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Спортсменки из Химок заняли призовые места на областных соревнованиях по художественной гимнастике. Достойные результаты показали воспитанницы местной спортшколы, а Ева Колганова стала победительницей чемпионата.

Химчанки заняли призовые места как в индивидуальных, так и в групповых программах. Первое место в групповой программе заняла команда «Баунти». Итогом выступления Евы Колгановой с индивидуальной программой стало чемпионство. Кроме того, гимнастка Аделина Меняева выиграла личную бронзу в программе 3-го спортивного разряда.

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«Гордимся нашими чемпионками! Спортсмены из Химок всегда демонстрируют достойные результаты даже за пределами нашего городского округа, потому что всегда ощущают нашу поддержку. Я искренне поздравляю девочек и желаю добиться новых вершин», — отметил муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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