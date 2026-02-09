Ветеран СВО Алексей Протченко вышел в финал кадровой программы «Герои Подмосковья». Он прошел путь от кадета до офицера, а сейчас стажируется в администрации Красногорска, чтобы продолжить приносить пользу родине уже в новом статусе.

Алексей Протченко вырос в многодетной семье. В 2022 году он ушел в зону СВО добровольцем. Во время выполнения боевой задачи его подразделение попало под ракетный обстрел. Тогда удалось спасти товарищей и завершить операцию. Алексея наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Когда боец вернулся домой, он узнал о программе «Герои Подмосковья». После участия в отборочных этапах ему удалось стать одним из 70 финалистов, которые продолжают служить стране уже в мирной жизни.

Сейчас Алексей проходит стажировку в администрации Красногорска под руководством главы округа. Он занимается оптимизацией рабочих процессов.

«Это новый фронт. Здесь тоже важны дисциплина, командная работа и результат», — поделился ветеран.

Алексей рассказал, что раньше видел себя в коммерции, но программа сильно изменила планы на будущее.

«Продавать я всегда успею. А возможность быть полезным здесь упускать нельзя», — сказал он.