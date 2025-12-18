Андрей Воробьев: смертность детей в стационарах Подмосковья упала на 20% за год

Полтора года назад по поручению президента в Подмосковье было запущено одно из инновационных медучреждений — Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. Губернатор региона Андрей Воробьев поделился промежуточными итогами работы клиники и рассказал о планах развития сферы здравоохранения Московской области в ежегодном интервью телеканалу «Россия-24».

До появления ДКЦ в регионе не было современной специализированной больницы для юных пациентов. За полтора года работы центра через стационары и диагностику медучреждения прошли 400 детей. Каждый день врачи проводили по 80 операций для спасения жизней.

«В 2025 году детская смертность в стационарах у нас упала на 20%. Безусловно, это случилось только потому, что начал работать высокотехнологичный центр», — отметил Воробьев.

Губернатор добавил, что в стенах госпиталя проводят различные научно-практические конференции и обсуждают самые передовые методики в мире.

Московская область продолжает работу и во взрослой медицине. Например, сейчас в Балашихе идет строительство современного медицинского комплекса на 1200 коек.

«И это тоже будет прорыв», — добавил глава Подмосковья.

Комплекс позволит обеспечить медицинские услуги высшего качества примерно для 2,5 миллиона жителей, проживающих на восточном направлении области.