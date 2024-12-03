Этнокультурный форум в Коломне объединил представителей 67 регионов России

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Международный форум этнокультурного достояния народов России провели в Коломне. В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что участие в проекте приняли представители 67 регионов страны, а также соседи из Белоруссии и Киргизии.

На форуме представили результаты трехлетнего цикла фольклорных экспедиций по выявлению объектов этнокультурного достояния народов России. В 2024 году эксперты работали в Нижегородской, Самарской, Сахалинской областях, Марий Эл, Дагестане и других регионах.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Участникам форума показали новый фильм «Волчье. Дорога из песка» и концерт с участием творческих фольклорных коллективов из разных регионов России.

Мероприятие завершилось спектаклем «Марфа Иванова» в исполнении фольклорного ансамбля из Липецкой области «Воскресение».

Форум прошел при финансовой поддержке Министерства культуры России в рамках нацпроекта «Культура».

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