Этнокультурный форум пройдет в День народного единства в Красногорске

Этнокультурный форум «Россия — симфония народов!» пройдет в День народного единства в Красногорске. Организовали мероприятие Московский областной филиал Президентской академии совместно с региональным отделением Ассамблеи народов России Подмосковья.

Студентов и приглашенных представителей этнических культур ждут дефиле национальных костюмов «Театра моды», праздничная программа национально-культурных объединений региона — армян, евреев, азербайджанцев, корейцев, осетин и других, а также панельная дискуссия «Подмосковье многонациональное — сегодня и завтра».

Почетными гостями станут председатель регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Московской области Татьяна Ключникова, главный инспектор по связям с национальными религиозными объединениями Министерства информации и молодежной политики Московской области Виталий Замарахин, а также представители этнических и культурных организаций региона.